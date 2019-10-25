Под Одессой трое военных курсантов получили ранения на полигоне

Иллюстрация / Фото: ГСЧС

На полигоне Военной академии Одессы трое курсантов получили ранения в результате взрыва неизвестного боеприпаса на территории учебного центра в поселке Черноморское.

Как заявил начальник академии, генерал-майор Олег Гуляк, инцидент произошел во время полевого выхода, сообщает "Думская".

"Курсанты обнаружили неразорвавшийся боеприпас, который не находится на вооружении Вооруженных сил Украины (по непроверенным данным, это был гранатометный выстрел производства США, оставшийся после учений). Они отнесли его с рубежа ближе к дороге для последующей утилизации. Только начали отходить, предмет взорвался", — рассказал генерал.

Также Гуляк добавил, что будущие офицеры получили легкие осколочные ранения и вскоре вернутся к учебе. С ними проведут дополнительную разъяснительную работу, посвященную обращению с взрывными устройствами и боеприпасами.

Проверку по факту инцидента ведут Государственное бюро расследований и военная прокуратура.

Напомним, вечером 22 октября в Киеве на улице Пушкинской прогремел мощный взрыв. Погибли два человека.

Друзья и побратимы погибшего военного Виктора Дегтярева с позывным "Сенсей" рассказали "Сегодня" новые подробности – почему он находился вечером на ступеньках здания на Пушкинской и какие события были в его жизни накануне трагического взрыва. По словам друзей "Сенсея", есть глубокие сомнения в том, что граната была взорвана намеренно.

Между тем гибель двух человек в результате взрыва гранаты в центре Киева полиция будет расследовать как умышленное убийство. Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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