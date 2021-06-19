Под Одессой уничтожают немецкие боеприпасы времен Второй мировой войны (фото, видео)

В Одесской области обезвреживают боеприпасы времен Второй мировой войны, которые водолазы-саперы подняли с затонувшего корабля.
Об этом сообщает "Сегодня".
Корабль нашли дайверы в 2015-м году в Черном море в районе села Лебедевка. Идентифицировать судно не удалось, однако оно полностью заполнено немецкими боеприпасы времен Второй мировой войны.
Фото: Дарья Сидоровская / "Сегодня"
В 2017 работы по разминированию судна остановились. Их возобновили только 7 июня 2021 года.
Фото: Дарья Сидоровская / "Сегодня"
Взрывотехники обследовали 25 500 кв.м. Сейчас уже извлекли 71 снаряд, 7480 подрывников, 14 500 патронов стрелкового оружия.
Ранее мы сообщали, что боеприпасы времен Второй мировой войны обнаружили в Донецкой области.
Также напомним, снаряды времен Второй мировой войны обнаружили на территориях сразу двух школ в Киеве.