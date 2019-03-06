Под Одессой в катакомбах спелеолог едва не погиб во время обвала: опубликовано видео

Пострадавшему пришлось полдня откапываться из-под завалов

Под Одессой в катакомбах спелеолог едва не погиб во время обвала: опубликовано видео 2019-03-06T13:57:00+02:00 Одесса Пострадавшему пришлось полдня откапываться из-под завалов

В одесских катакомбах опытный спелеолог Владислав Масленко попал под обвал – он оказался на затопленном участке, с открытым переломом ноги, придавленный обломком стены, но смог освободиться.

"Это история борьбы человека за свою жизнь и напоминание всем о соблюдении правил техники безопасности и обязательном снаряжении на любой выход", – рассказал спелеолог Евгений Лата, принимавший участие в спасении пострадавшего, передает "Думская".

Как стало известно, 5 марта одесские спелеологи получили сообщение об инциденте в "Любкином ходу" – выяснилось, что мужчина спустился под землю один и не вышел на связь в контрольное время.

Пропавший оказался опытным спелеологом, и его коллеги знали, что он не мог заблудиться, поэтому сразу начали организовывать спасательную операцию.





"Через несколько часов ребята нашли пострадавшего. Еще в 13:00 в одном из сложных и обвалоопасных районов одесских катакомб, произошел обвал кровли между первым и вторым ярусами. Влад упал в затопленный ход на первом ярусе, а сверху на него упал огромный кусок стены. Открытый перелог голени. Нога оказалась зажатой под скалой. Влад долго копал яму под скалой, чтобы вытащить ногу, а потом под адреналином смог вылезти на второй ярус и отползти какое-то расстояние, прежде чем его нашли", – подчеркнул Лата.

Добровольцы вместе с сотрудниками ГСЧС оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и остановили кровь. Еще два часа понадобилось на то, чтобы с помощью лопат и топоров расширить узкие места и обвалы, которые мешали вынесли травмированного на поверхность. В итоге его передали врачам скорой помощи.

В пресс-службе ГСЧС уточнили, что спасательная операция проводилась ночью – вызов поступил в 00:34, 6 марта. Пострадавший 1972 года рождения находился в катакомбах села Нерубайское на расстоянии одного километра от входа.

"Спасатели напоминают о правилах поведения в катакомбах. Носите с собой аптечку, дополнительный свет, пищу, воду и обязательно оставляйте четкое контрольное время и локацию. Особенно, когда отправляетесь в катакомбы одни. Берегите себя!" — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Харьковской области археологи нашли трехсотлетние катакомбы прямо под современными домами.

Это одна из крупнейших улиц подземного города. До потолка – 2 метра, определили историки. И из-за обвала земли здесь можно разве что проползти. И уже не добраться ни к одной комнате.

Ранее мы писали, что в Одесской области из-за катакомб под землю уходят дороги и дворы частных домов. Также сообщалось, что в Одесской области ребенок провалился в катакомбы через дыру в асфальте.

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