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Под Одессой вертолет снес кемпинг и чуть не покалечил людей – видео (обновлено)

13 июля 2021 11:57

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Возмущенные отдыхающие пошли разбираться к пилоту, но извинений от него не услышали

Вертолет натворил беды на берегу моря. Скриншот из видео

Вертолет натворил беды на берегу моря. Скриншот из видео

В Грибовке Одесской области частный вертолет, садясь на побережье, едва не покалечил отдыхающих и разрушил кемпинговый городок.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Отдыхающие поставили кемпинг и обустроили зону отдыха. И вдруг сильные потоки воздуха от вертолета подняли зонты и разорвали палатки. Обломки летели прямо в людей.

"От потока ветра у наших соседей палатки сровняло с землей и мальчика, который находился в ней, ударили крепления. Придя в чувство, побежали на гору к горе-пилоту, но не услышали от него извинения", – написали возмущенные люди.

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По данным "Государственного реестра воздушных судов Украины", вертолет Eurocopter EC155B1 с регистрационным номером UR-ICH принадлежит он известному одесскому бизнесмену, основателю фармацевтической компании "Интерхим" Анатолию Редеру.

"Думская" пишет, что вертолетная площадка возле частной постройки не сертифицирована Госавиаслужбой Украины, однако пилоты имели право на такую посадку.

Напомним, в Польше вертолет с украинцами на борту упал в воду. Авария произошла на озере Талты в Варминско-Мазурском воеводстве. Три человека пострадали.

Кроме того, в Зимбабве военный вертолет врезался в жилой дом – среди погибших ребенок.

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