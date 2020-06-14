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Под Одессой во время марафона пропала бегунья: подробности ЧП

14 июня, 14:01

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Девушку нашли возле озера без сознания

В Одесской области во время бегового марафона исчезла одна из участниц. Катющеву Екатерину объявили в розыск 13 июня вечером. Девушку, которая около 2 часов дня отстала от бегунов и исчезла, собственными силами пытались найти участники марафона, родственники, знакомые и волонтеры, впрочем их попытки не дали результата, рассказали в Национальной полиции.

В поисках бегуньи задействовали сотрудников Усатовского отделения полиции, кинологов, спецподразделение ГУНП с приборами ночного видения и прокуратуру. Поисковые мероприятия продолжались до ночи и завершились лишь после того, как полицейские подключили специалистов криминального блока.

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Как оказалось, пропавшая участница ультрамарафона на территории Куяльницкого лимана во время бега получила тепловой удар и потеряла сознание. Девушку нашли лежащей возле водоема. Полицейские немедленно доставили ее в медицинское учреждение. Выяснилось, что спортсменка после теплового удара получила общее переохлаждение, поскольку пролежала без сознания на берегу озера до глубокой ночи. Сейчас она в больнице, ее состояние здоровья улучшается.

Ранее в Киеве нашли блуждавшего по улицам трехлетнего мальчика, тело которого было покрыто синяками и ссадинами. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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волонтеры розыск исчезла спортсменка полицейские тепловой удар

Источник: Сегодня

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