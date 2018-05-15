Под Одессой водитель пожертвовал своей иномаркой, чтобы спасти женщину с младенцем от КамАЗа без тормозов

Сегодня, 15:54

Таким образом удалось остановить грузовик и избежать человеческих жертв

Фото: А.Левит
Фото: А.Левит

Необычное ДТП случилось возле известного промышленного рынка "7-й километр" под Одессой. Прямо перед пешеходным переходом у КамАЗа отказали тормоза, передают "Факты".

По словам очевидцев, в это время на зеленый свет начала переходить дорогу женщина с коляской, в которой был младенец. Тогда водитель серебристого Hyundai резко вырулил, подставив свою иномарку под удар мощного КамАЗа. Таким образом удалось остановить грузовик и избежать человеческих жертв.

Пользователи соцсетей восхищены поступком водителя легковушки. "Водителю „Хюндай" — уважение!!! Не каждый так поступит!!!", "Вот таким надо давать героя Украины", "Молодчага. Как мало сейчас таких людей", — пишут люди.

Напомним, в Одессе Mercedes снес остановку общественного транспорта на улице Тираспольской и уехал с места происшествия.

Также мы писали, что во Львове столкнулись сразу семь автомобилей

"Столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter, Peugeot, ВАЗ-2101, грузовик Dodge, ВАЗ-2104, Toyota и ВАЗ-2109", – сообщают в пресс-службе Нацполиции Львовской области. В результате столкновения травмы получил водитель "девятки". Пострадавшего доставили в больницу.

Кроме того, в Луганске произошло жуткое ДТП: в автомобиле были дети.
ДТП, Одесса, водитель, грузовик, младенец

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