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Под Одессой вспыхнула база отдыха: появились подробности и фото

14 февраля, 13:51

Пламя охватило более 60 «квадратов» территории

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В курортном поселке Затока под Одессой на одной из баз отдыха произошел пожар. Пламя тушили 12 пожарных.

О ЧП спасателям сообщили сегодня, 14 февраля, в 9:15. Как выяснилось, пламя вспыхнуло на крыше деревянного домика на базе отдыха "Мальта". Была угроза распространения пожара на рядом расположенные здания, но спасатели этого не допустили. Пламя им удалось локализовать в 9:39, а полностью его потушили в 10:37. Огонь бушевал на площади 65 квадратных метров.

Фото: ГСЧС

"От ДСНС привлекалось 4 единицы пожарной техники и 12 человек личного состава", – рассказали в пресс-службе ГСЧС.

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Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается.Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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Также мы писали, что Кабмин хочет в 1000 раз увеличить штрафы за нарушение пожарной безопасности. Теперь минимальный штраф за административные правонарушения будет составлять 510 гривен, а максимальный – 8500 гривен.

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