Под Одессой задержали автобус с символикой вооруженных сил РФ

Сегодня, 16:43

Автобус следовал по маршруту Санкт-Петербург — Тирасполь


Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

В Одесской области Белгород-Днестровские пограничники задержали микроавтобус Mercedes Sprinter. В нем находились вещи с символикой Вооруженных сил Западного военного округа РФ. Об этом сообщили в пресс-службе госпогранслужбы.

Автобус следовал по маршруту Санкт-Петербург — Тирасполь. Пограничники нашли наручные часы, настенные календари, грамоты, а также брошюру "Основы победы в бою" и другое.

Владельцем микроавтобуса оказался гражданин Молдовы. По его словам, эти вещи он перевозил в качестве посылки. Он отрицал, что они ему принадлежат.

Пограничники проинформировали по этому факту соответствующие правоохранительные органы.

Напомним, в Харьковской области СБУ пресекла деятельность агентов российских спецслужбОперативники спецслужбы установили, что в состав сети входило трое местных жителей, один из которых был действующим офицером Национальной полиции в Харьковской области.

Также мы писали, что в Одессе активисты сожгли часы с российской символикой.

Ранее в Москве силовики избили аспиранта МГУ за флаг Украины. 
выборы, граница, символика, президентские выборы

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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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