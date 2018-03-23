Под Одессой задержали автобус с символикой вооруженных сил РФ
Автобус следовал по маршруту Санкт-Петербург — Тирасполь
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
В Одесской области Белгород-Днестровские пограничники задержали микроавтобус Mercedes Sprinter. В нем находились вещи с символикой Вооруженных сил Западного военного округа РФ. Об этом сообщили в пресс-службе госпогранслужбы.
Автобус следовал по маршруту Санкт-Петербург — Тирасполь. Пограничники нашли наручные часы, настенные календари, грамоты, а также брошюру "Основы победы в бою" и другое.
Владельцем микроавтобуса оказался гражданин Молдовы. По его словам, эти вещи он перевозил в качестве посылки. Он отрицал, что они ему принадлежат.
Пограничники проинформировали по этому факту соответствующие правоохранительные органы.
Напомним, в Харьковской области СБУ пресекла деятельность агентов российских спецслужб. Оперативники спецслужбы установили, что в состав сети входило трое местных жителей, один из которых был действующим офицером Национальной полиции в Харьковской области.
Также мы писали, что в Одессе активисты сожгли часы с российской символикой.
Ранее в Москве силовики избили аспиранта МГУ за флаг Украины.
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