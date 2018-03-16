Под Одессой женщине, которую растерзали собаки, ампутировали ногу

Сегодня, 11:25

Женщина до сих пор находится в тяжелом состоянии

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Подвергшаяся нападению трех собак крупной породы женщина 71 года, находится в тяжелом состоянии. Медики из реанимации городской больницы Черноморска перевели пострадавшую в Военно-медицинский клинический центр в Одессе.

Как рассказали родственники потерпевшей, было уже проведено несколько операций. Буквально по частям пришлось собирать локоть правой руки. Ею Светлана Ивановна Костенюк закрывала лицо от зверей, – передает издание "Взгляд из Одессы".

Что касается нижних конечностей, то одну ногу пришлось ампутировать, так как начался некроз.

По словам родных, впереди у пострадавшей еще несколько сложных операций, а ее состояние оценивается, как критическое. Отмечается, что лечение семье женщины обходится в огромные суммы. В среднем за один день уходит порядка 5 000 гривен на обследования, перевязочные материалы, лекарства.

Как сообщалось, трагедия произошла в одном из дворов Санжейки. Три алабая напали на 71-летнюю женщину, которая пришла убирать дом по найму. За женщину вступилась ее собака, но ее алабаи разорвали.

В течение полутора часов пострадавшая женщина пряталась от разъяренных животных, пытаясь дозвониться до хозяина дома. Хозяина собаки тоже укусили, но его раны оказались незначительными.

Пострадавшая получила тяжелые травмы ног.

Напомним, в Тернополе собаки загрызли пожилую женщину.

Также смотрите видео, как храбрый малыш не испугался стаи бродячих собак.

Кроме того, мы писали, что лабрадор спас жителей Авдеевки от российского дрона со взрывчаткой.
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