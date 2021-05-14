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Под видом таксистов предлагали "праздник" в авто: в Одессе поймали банду грабителей

14 мая, 14:56

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Мужчины забирали людей из развлекательных заведений и предлагали выпить в авто, а когда те теряли бдительность, грабили

Задержание банды грабителей в Одессе

Задержание банды грабителей в Одессе

В Одессе задержали членов банды, которые выдавали себя за таксистов и грабили посетителей развлекательных заведений.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Отмечается, что группировку организовал 27-летний мужчина. Вместе с тремя ранее судимыми гражданами они совершали грабежи и разбои в городе. "Работали" под видом водителей такси ночью и утром.

Задержание банды грабителей в Одессе

Задержание банды грабителей в Одессе

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Пострадавших выбирали среди посетителей развлекательных заведений в центре города. Когда жертва садилась в авто, ей предлагали продолжить пить алкоголь и проехаться по ночному городу. Как только люди теряли бдительность, у них забирали имущество: телефоны, украшения, банковские карточки.

Задержание банды грабителей в Одессе

Задержание банды грабителей в Одессе

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Иногда применяли и силу, а после грабежа скрывались. Добытые вещи отдавали в ломбард, а из карт снимали все деньги.

Задержание банды грабителей в Одессе
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Задержание банды грабителей в Одессе

Задержали злоумышленников с помощью спецназа сразу после очередного преступления. Сейчас в их домах и авто проходят обыски. Следователи ищут других причастных к группировке. Теперь нарушителям грозит от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, под Киевом задержали подозреваемых в серии разбойных нападений.

Кроме того, в Виннице задержали мужчину, который с пистолетом совершил разбойное нападение на девушку.

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