Подбросили мужчине наркотики и вымогали взятку: в Одессе задержали двоих полицейских

В Одессе задержали двоих полицейских, которые подбросили мужчине наркотики и вымогали от него 1,5 тысяч долларов взятки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Одесской области.

"Полицейских уличили в то время, как они подбросили своей потенциальной жертве пакет с веществом, похожим на наркотики. Таким образом, двое борцов с наркопреступностью разработали схему откупа от уголовной ответственности за хранение наркотических веществ. На этот раз цена вопроса – взятка в 1,5 тыс. долл.", – рассказали в пресс-службе.

На данный момент прокуратура Одесской области расследует уголовное производство по факту получения неправомерной выгоды, которое сопряжено с вымогательством (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Причастность задержанных к другим преступлениям сейчас проверяется.

Напомним, ранее Государственная служба финансового мониторинга за первую половину 2018 года насчитала в Украине коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Эти данные были получены в результате специальной проверки с участием финансовой разведки.

Также мы сообщали, что генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.