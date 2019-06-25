Подделывал карточки и снимал наличные: в Одессе задержали мошенника

Во время обысков у мужчины нашли 734 пустые карточки с магнитными лентами

Фото: пресс-служба прокуратуры.

В Одессе задержали мужчину, который подделывал банковские карточки горожан и воровал с них деньги. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Мужчина подделывал банковские карты благодаря специальной технике. Он следил за посетителями банков, чтобы узнать их пин-коды. Во время обысков у него нашли 734 пустые карточки с магнитными лентами.

Фото: пресс-служба прокуратуры

Подозреваемого отправили в СИЗО. Сейчас правоохранители ищут всех пострадавших от действий мошенника.

Фото: пресс-служба прокуратуры

Напомним, в Сумской области мошенник похитил у женщины крупную сумму после того, как в ходе телефонного разговора, представившись представителем банка, выведал конфиденциальную информацию о банковском счете.

А в Днепре правоохранители задержали трех мужчин, которые с помощью скимминговых устройств считывали с карточек конфиденциальную информацию и украли с них 410 тысяч гривен.

Также мы рассказывали, как мошенники научились обманывать продавцов в Интернете.

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