Поднятие танкера Delfi в Одессе: новые подробности операции и видео

Очередная попытка поднять затонувший танкер Delfi в Одессе была неудачной. 25 июля на месте продолжили работы. Об этом сообщает PavlovskyNews.

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Один из организаторов подъема, бизнесмен Андрей Ставницер рассказал, что работы пришлось приостановить из-за того, что наступила ночь и работать стало слишком опасно.

Впрочем, местные СМИ пишут, что у буксира, который должен был тянуть затонувшее судно, появилась другая вечерняя задача по проводке судов в одесский порт. Он снялся и пошел выполнять работу по контрактам, а закрепленные стальные тросы пришлось отцепить.

Видео: PavlovskyNews

Эвакуация Delfi продолжилась сегодня, 25 июля, в 6 утра. На пляж снова подошли буксиры. Подрядчики крепят тросы. Также в работах участвуют водолазы и буксир-нефтесборщик.

В тренде Кораблекрушение в Одессе: ситуации вокруг Delfi дадут статус катастрофы

Как известно, танкер затонул после шторма 22 ноября 2019 года: стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

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Напомним, мы писали, что ситуации вокруг Delfi дадут статус катастрофы . Это необходимо сделать для того, чтобы дать возможность Администрации морских портов Украины двигаться по ускоренной процедуре и не терять время на бюрократию.

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