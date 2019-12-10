Подозрение директору и огнетушители под кроватью коменданта: появились подробности пожара в Одессе

Автоматической системы оповещения о пожаре в здании не было

Фото: od.dsns.gov.ua

После смертельного пожара на Троицкой в Одессе уже объявили первое подозрение – его вручили директору Одесского колледжа экономики права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом заявил руководитель управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех после заседания правительственной комиссии по пожару в Одессе.

Любовь Кочергу подозревают в служебной халатности, которая привела к пожару. Потом подозрения объявят и другим чиновникам.

"Система оповещения о пожарной безопасности в здании отсутствовала. Сигнализации, датчики чувствительности. Оповещение осуществляли в ручном режиме путем нажатия на устаревшую сигнализацию типа "ревун" у места вахтера", - заявил Бех.

Как рассказал источник "Думской" в правоохранительных органах, кроме директора колледжа, подозрение вручат одной из ее подчиненных — заведующей отделением. Именно она имела шанс предотвратить катастрофическое развитие событий, но не сделала этого.

"Началось все на третьем этаже, в кабинете 9 заведующей отделением. С утра она и другие руководители были на совещании у директора. Потом женщина подошла к своему кабинету, открыла дверь и увидела дым. Дымился удлинитель под подоконником, к которому были подключены компьютер и принтер. Она могла предотвратить трагедию, выдернув вилку из розетки, но вместо этого просто заперла дверь на ключ и побежала искать директора. Запаниковала. Испугалась ответственности. Поиски директора затянулись, пожарной сигнализации в учебном заведении не было, эвакуацию никто не организовывал. В некоторых аудиториях студентов даже не известили о происходящем…", – рассказал источник.

Также Бех отметил, что на территории колледжа не нашли ни одного огнетушителя.

"В то же время значительную часть огнетушителей мы обнаружили под кроватью у коменданта", – рассказал он.

Ранее сообщалось, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года.

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