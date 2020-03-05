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Подозрение на коронавирус: в Одесской области госпитализировали ребенка

5 марта, 14:11

Тина Наринецкая

Анализы ребенка отправили в Киев

В Рени Одесской области с подозрением на новый коронавирус из Китая в больницу попал ребенок. COVID-19 у госпитализированного не обнаружили, сообщил на своей странице в Facebook мэр города Игорь Плехов.

"По последней информации, подозрение на коронавирус у ребенка не подтвердилось, тест показал обычный грипп", - написал он.

А в пресс-службе ОГА уточнили, что после госпитализации у ребенка взяли анализы. Их отправили в Киев, и исследования показали, что он болен гриппом А.

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Ранее мы писали, что из-за угрозы распространения коронавируса в одесских школах ввели дополнительные меры безопасности – туалеты дезинфицируют после каждой перемены. Кроме того, в городе из-за большого количества детей, заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, закрыто 143 школьных класса и шесть групп в детсадах.

Кроме того, в Украине, чтобы не допустить распространения коронавируса, будут вводить ограничения на проведение массовых и спортивных мероприятий, а также закрывать школы.

Где можно провериться на коронавирус – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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