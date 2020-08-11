Подозрение на сибирскую язву: в Одесской области госпитализировали мужчину

Заболевший мог заразиться во время заготовки мяса

В Одесской области житель села Фараоновка Саратского района попал в больницу с подозрением на сибирскую язву, которую ранее уже фиксировали в регионе.

Об этом сообщил заместитель директора областного лабораторного центра Минздрава Сергей Дементьев, сообщает "Думская".

Медик отметил, что мужчина мог заразиться во время работы – он занимался заготовкой туш.

"Он самостоятельно обратился к врачам. У него кожное проявление на ноге – классический симптом сибирской язвы. Сейчас он чувствует себя хорошо, температура не поднимается", - говорится в сообщении.

По словам Дементьева, заболевший получил квалифицированную консультацию специалистов и получает противоинфекционное лечение.

Стоит добавить, что бактериологический анализ не подтвердил наличия сибирской язвы, однако у пациента взяли пробы для ПЦР-диагностики.

Перед тем, как попасть в больницу, мужчина контактировал с членами своей семьи, среди которых есть и ребенок. У всех контактных лиц взяли анализы, ни у кого из них передача болезни не зафиксирована.

В настоящий момент в районе работает специальная комиссия, которая проводит противоэпидемические мероприятия в очаге заражения и выясняет обстоятельства возможного заражения.

Также комиссия исследует состояние домашних животных и туш, которые в последнее время продавались в населенные пункты Саратского и Тарутинского районов.

Напомним, ранее в Саратском районе Одесской области с подозрением на сибирскую язву госпитализировали пять человек. Как выяснилось, попавшие в больницу жители одного из сел забили заболевшую корову и съели ее мясо.

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