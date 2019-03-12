Подробности масштабного пожара в Одесской области: экологи винят бизнесменов

В нацпарке подозревают поджог, но с какой целью, пока не знают

Подробности масштабного пожара в Одесской области: экологи винят бизнесменов Дана Митанова 2019-03-12T20:46:00+02:00 Одесса В нацпарке подозревают поджог, но с какой целью, пока не знают

В Одесской области больше 12 часов боролись с масштабным пожаром в Днестровских плавнях, который начался в понедельник в районе 45-го километра трассы Одесса — Рени. Огонь охватил 300 га, в том числе часть Нижнеднестровского национального природного парка и часть дачного кооператива. Вдоль дороги тянулась стена огня и черного дыма, который затянул все небо. Полностью победить стихию удалось лишь вчера утром.

Как рассказали в пресс-службе областного управления ГСЧС, сообщение о возгорании они получили в 13:06.

"Спасатели обнаружили, что горит сухая трава, тростник и три здания на территории кооператива "Маяк": баня, хозяйственная постройка и двухэтажный жилой дом", — уточнили в ведомстве. Борьбу с огнем усложняло отсутствие подъездов к очагам ­возгорания.

Директор нацпарка Алексей Игнатюк в беседе с нами отметил, что тушить пожары в плавнях невозможно без пожарных вертолетов, которых ни у парка, ни у местной службы ГСЧС нет, поэтому они всегда угасают сами. По его словам, в масштабности возгорания виноват сильный ветер. К тому же наш собеседник не исключает версию поджога.

"То, что подожгли, это почти 100-процентная вероятность. Но жгли для того, чтобы поджечь кучу мусора или чтобы навредить парку, я не готов сказать. В последний год мы очень сильно прижали браконьеров, поэтому местное население сейчас ненавидит парк и готово ставить палки в колеса как угодно", — посетовал Игнатюк.

По его словам, уберечь от пожаров плавни практически невозможно, потому что все травянистые сообщества такого рода раз в несколько лет выгорают.

"Реальный ущерб, как правило, такие пожары не наносят, потому что сгорает мертвая растительность и природа почти никакого вреда не получает. Хозяйственная деятельность человека может немного пострадать", — говорит наш собеседник.

В кооперативе. Горели баня, хозяйственная постройка и двухэтажный дом. Фото: trassae95.com

Сухой тростник в плавнях нужно в обязательном порядке убирать, уточнил бывший директор нацпарка Николай Роженко. В противном случае этим займется сама природа. Он поясняет, что поджигание сухого тростника на побережье Днестра весной — это обычное явление: местные жители думают, что таким образом улучшают экологическую ситуацию.

"Они действительно улучшают места нереста для рыбы, условия питания птиц в весенний период во время миграции, но вместо выжигания можно было бы выкашивать тростник и использовать его в качестве топлива, строительного материала", — рассказал нам Роженко, отмечая, что местные жители каждый год поджигали плавни и, вероятнее всего, делали это со стороны трассы Одесса — Рени. "В плавни зайти и поджечь их где-то посередине, очень сложно, а вот на автомобиле подъехать и поджечь — легко", — считает он, добавляя, что именно поэтому нужна противопожарная полоса и вдоль трассы не должно быть тростника.

Тростник для Европы

В Национальном парке не исключают, что пожар также могли устроить заготовители тростника для европейского рынка.

"Выгорела исключительно та территория, на которой мы даем разрешение заготавливать тростник", — говорят в парке.

Дело в том, что если долго не выжигать тростник, он растет кривым и не соответствует стандартам, поэтому предприниматели раз в два-три года могут своевольно прибегать к радикальным мерам.

Ранее мы писали, что сильный пожар вспыхнул в днестровских плавнях, недалеко от села Маяки Беляевского района Одесской области. Как сообщили в ГСЧС, там горит камыш. Пожар охватил более 3 гектаров.

Напомним, во Львовской области вспыхнул пожар на мусорной свалке. На борьбу с огнем, который пылает на площади около гектара, направили десятки спасателей.

А в Запорожской области за сутки выгорело более 7,5 гектара открытой территории. На ликвидацию пожаров выезжали более 100 спасателей.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Подробности масштабного пожара в Одесской области: экологи винят бизнесменов". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.