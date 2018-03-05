Подробности скандала в Черноморске: боцман не хочет покидать судно без зарплаты
Мужчина закрылся на корабле и требует выплатить 14 тыс. долларов, заработанных за полгода
В Черноморске Одесской области моряк забаррикадировался на судне, требуя выплатить зарплату за полгода. Мужчина наотрез отказывается покинуть корабль, опасаясь, что, как только он ступит на берег, не увидит заработанных денег и не сможет вернуться на борт. "Сегодня" разбиралась в подробностях конфликта и выяснила, как морским волкам не стать жертвами недобросовестных судовладельцев.
Боцман Игорь Хвостов почти неделю провел в одиночестве на судне в гавани судоремонтного завода (СРЗ) в Черноморске, переждав снегопады и морозы.
"В понедельник я отлучился с судна на два часа, а когда приехал, мне объявили, что администрация моей фирмы послала письмо на СРЗ с просьбой запретить вход. Я пробился через КПП и закрылся в надстройке", — рассказал нам Хвостов.
Мужчина предполагает, что работодатель пытался ограничить доступ к кораблю, чтобы аргументировать невыплату зарплаты его отсутствием на рабочем месте.
Моряк был настроен не покидать судно, пока не получит $14 000 долга, но к концу недели сотрудники завода пошли ему навстречу, позволив проходить через их территорию.
"Мы — сервисное предприятие и не вмешиваемся в отношения судовладельцев и моряков", — пояснили нам в пресс-службе завода. А вот зарплату моряк так и не получил и планирует искать справедливости в суде, объединившись с другими обманутыми коллегами.
Полиция признает, что моряк пробрался на судно нелегально, но выводить его оттуда силой не спешит.
"Этого от нас требует его работодатель, но мы не хотим вмешиваться в гражданско-правовые отношения, потому что действительно существует задолженность и это конституционное право моряка таким способом требовать погашения", — рассказал нам советник главы ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк, добавляя, что в Малиновском райотделе Одессы лежит коллективное заявление, подписанное Хвостовым и другими моряками, обманутыми этой фирмой.
Однако судно зарегистрировано в другой стране, поэтому дело находится вне юрисдикции украинской полиции.
"Моряки заявили на предприятие, которое обслуживало это судно, а судно арестовали за долги, и моряки переживают: если изменится право собственности, то с ними вообще никто не рассчитается", — добавил Форостяк.
Правоохранители рекомендовали морякам обратиться в международные профсоюзы и правозащитные организации. Отметим, телефоны одесского офиса крюинговой компании, с которой Хвостов подписал контракт, не отвечают, а сайт фирмы недоступен.
В благотворительном фонде помощи морякам "Ассоль" отмечают, что работодатель Хвостова числится в черном списке уже пятый год, а людей предупреждают о возможных проблемах с зарплатами. Морякам рекомендуют проверять потенциальных работодателей и предупреждают о других возможных схемах мошенничества.
"Сейчас такая ситуация на рынке труда, что рядовым очень сложно найти работу, поэтому они соглашаются на подозрительные условия", — поясняет глава фонда Андрей Шевченко. Специалисты советуют переходить к активным действиям уже через два месяца отсутствия зарплаты.
"Нужно обращаться в профсоюзы, к юристам и начинать отстаивать свои права", — говорит Шевченко.
Ранее мы сообщали о том, что обманутый моряк забаррикадировался на судне под Одессой.
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