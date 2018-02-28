Подробности жуткого убийства в Одессе: девушка работала на Привозе, а ее голову так и не нашли

Стали известны подробности жуткого убийства молодой женщины на Молдаванке в Одессе. Как сообщает "Думская", в доме №41 по Средней улице была убита и обезглавлена 29-летняя Анна Е. Как выяснилось, тело молодой женщины обнаружили родители.

По словам Валерия Е., отца убитой, вчера в районе обеда его бывшая жена (мать Анны) почувствовала неладное, так как дочь не отвечала на телефонные звонки. Не отвечала она и на звонки своего отца и старшей сестры, поэтому вечером родители поехали на Среднюю.

"Примерно в 10 вечера вошли и обнаружили ее напротив двери. Она была накрыта одеялом. Сначала я думал, что ей стало плохо, но когда стал поднимать, понял, что она мертвая. Сразу вызвали полицию, которая приехала в течение 10 минут с собаками", — рассказывает Валерий.

Голову несчастной, по его словам, так и не нашли. Правоохранители работали всю ночь, обыскали округу, но тщетно.

В этом доме Анна поселилась осенью. Она работала предпринимателем, держала несколько торговых точек на Привозе. Деньги у женщины водились, и полиция считает, что преступник (или преступники) пошел на убийство из корыстных побуждений, а труп обезглавил, чтобы пустить следствие по ложному следу.

"К сожалению, такое случается. Преступники пытаются создать впечатление, что человек пал жертвой маньяка, чтобы мы меньше внимания уделили другим версиям, но такой прием редко бывает удачным", — рассказал нам сотрудник уголовного розыска, попросивший не называть его имени.

Ранее сообщалось, что в Одессе вчера ночью, 27 февраля, в одной из квартир на Молдованке нашли тело девушки с отрезанной головой. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Напомним, в Одесской области насильник бросил 11-летнюю девочку в лесополосе. Полузамерзшего ребенка нашли под утро.

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