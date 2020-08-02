Подросток спас тонущего мужчину, у которого в море произошел инсульт

В субботу, 1 августа, на пляже в районе села Бурлачья Балка у Черноморска 15-летний парень вытащил на берег тонущего мужчину.
Об этом в Facebook написал один из очевидцев Дмитрий Мирошненько.
"1 августа 15-летний Пономаренко Никита, житель Сухого Лимана совершил героический поступок. Приехал на море в районе Бурлачья Балка. Увидев, что неизвестный мужчина начал тонуть, стал его спасать и вытянул на берег. Мужчина был спасен", - рассказал он.
Фото: Дмитрий Мирошненько/Facebook
Как сообщили медики, прибывшие на место происшествия, у пострадавшего мужчины во время купания произошел инсульт.
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Ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям объясняли, что к большому числу трагедий привела жаркая погода и неосторожность отдыхающих.
Напомним, в прошлом году спасатели устраивали рейды по отечественным пляжам. О том, как это было, узнавайте из видеосюжета:
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