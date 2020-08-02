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Подросток спас тонущего мужчину, у которого в море произошел инсульт

2 августа, 00:50

Елена Вус Елена Вус

Благодаря быстрым и правильным действиям парня он остался жив

В субботу, 1 августа, на пляже в районе села Бурлачья Балка у Черноморска 15-летний парень вытащил на берег тонущего мужчину.

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Об этом в Facebook написал один из очевидцев Дмитрий Мирошненько.

"1 августа 15-летний Пономаренко Никита, житель Сухого Лимана совершил героический поступок. Приехал на море в районе Бурлачья Балка. Увидев, что неизвестный мужчина начал тонуть, стал его спасать и вытянул на берег. Мужчина был спасен", - рассказал он.

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Фото: Дмитрий Мирошненько/Facebook

Как сообщили медики, прибывшие на место происшествия, у пострадавшего мужчины во время купания произошел инсульт.

Напомним, что количество погибших на водоемах Украины продолжает расти. Так, по состоянию на 27 июля, на водных объектах с начала месяца погибли более 200 человек, из них 22 ребенка.

Ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям объясняли, что к большому числу трагедий привела жаркая погода и неосторожность отдыхающих.

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Напомним, в прошлом году спасатели устраивали рейды по отечественным пляжам. О том, как это было, узнавайте из видеосюжета:

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Источник: Сегодня

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