Подвиг на пожаре в Одессе: погибшая медсестра спасла из огня 52 человека

Женщина сумела вытащить из горящего здания более 50 человек

Пожар в психбольнице Одессы. Фото: Думская

Во время пожара в психбольнице Одессы медсестра Юлия Никита, которая погибла в огне, сумела вытащить из горящего отделения 52 человека.

Об этом рассказала глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова на своей странице в Facebook. По ее словам, они пару раз пересекались с Юлией в больнице, и она всегда улыбалась.

"Сгоревшее отделение номер 7 в психиатрической клинике раньше называлось "Ветеранов ВOВ". И там почти все лежачие были – возраст. Юля вытащила на одеялах и простынях 52 человека из отделения. На себе, в буквальном смысле слова", – рассказала женщина.

Ножевникова добавила, что видела в социальных сетях множество постов о том, кто виноват, и всего несколько – о медсестре.



"Вот так живет человек, тихо живет и делает незамысловатую и, кажется, не важную работу. А потом оказывается, что вся ее жизнь – это был путь к подвигу. Хочется, чтобы о ней сегодня узнали как можно больше одесситов", – поделилась она.

Напомним, огонь в "Одесском областном медицинском центре психического здоровья" вспыхнул вечером 10 июня. Пламя охватило 500 квадратных метров крыши одноэтажного деревянного здания. На борьбу с огнем было направлено 12 единиц техники и 57 бойцов ГСЧС. В 22:53 пожар локализовали, а в 23:19 он был ликвидирован.

Также мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поручил создать госкомиссию по расследованию пожара в психбольнице в Одессе.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что виновники пожара будут найдены. Кроме того, мы писали, что сегодня в Одесской области объявлено день траура по погибшим в пожаре.

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