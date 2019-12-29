Погода на Новый год в Одессе: одесситов и гостей города ждет сюрприз

/ Фото: odessa.online

В последний день 2019 года в Одессе ожидается относительно теплая погода. Днем температура воздуха прогреется до 3-5 градусов, ночью будет от -1 до +3. Ветер юго-западный, 7-12 м/c. Весь день 31 декабря в городе будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

А вот 1 января одесситов и гостей города ждет новогодний подарок – синоптики обещают в Одессе снег, хоть и с дождем. Температура воздуха в городе днем будет 3-5 градусов выше нуля, ночью – 0-2 тепла. Ветер также ожидается юго-западный, 7-12 м/c. Весь день в Одессе будет облачно.

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", 31 декабря и 1 января в Буковеле Ивано-Франсковской области ожидается достаточно теплая погода – днем до +4, в то же время на курорте синоптики обещают снег.

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Тем временем в регионах Украины уже полных ходом идут приготовления к встрече Нового года. Каждый город хочет удивить как жителей, так и гостей и готовит свою изюминку празднования.Мы выяснили, как отдохнуть в разных городах Украины и сколько это будет стоить. В качестве отправной точки был выбран город Киев.

Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как выглядят новогодние елки в украинских городах.

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