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Пограничники с погоней задержали в Одесской области катер, нарушивший границу

28 сентября, 09:50

Гражданин Румынии заявил, что не сориентировался и случайно зашел в часть Дуная на территории Украины

Фото: facebook.com/DPSUkraine

Фото: facebook.com/DPSUkraine

После того, как Служба безопасности задержала российский танкер NEYMA, пограничники в ночь на 27 сентября задержали на Дунае в Одесской области нарушивший государственную границу румынский катер. Об этом сообщил начальник пресс-службы Измаильского пограничного отряда Игорь Перегняк, передает УНИАН.

Так, военнослужащий срочной службы, используя прибор ночного видения, обнаружил движение румынской моторной лодки в украинских водах близ села Старая Некрасовка Измаильского района. При этом нарушитель не реагировал на сигналы об остановке, а позднее и вовсе пытался скрыться. Мужчину задержали после преследования, которое длилось на протяжении около двух километров.

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Задержанным оказался гражданин Румынии, который заявил, что не сориентировался и случайно зашел в часть Дуная уже на территории Украины. В отношении него составлены процессуальные документы, катер изъят до решения суда.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области пограничники задержали нарушителя, который пытался незаконно переправить в Беларусь более 150 попугаев.

Также сообщалось, что на Буковине украинские пограничники применили оружие, чтобы остановить внедорожник нарушителей.

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