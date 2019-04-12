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Пограничники "забанили" на три года молдаванина, пытавшегося въехать в Украину с георгиевской лентой

Сегодня, 13:59

Инцидент произошел в Одесской области

Запрещенный символ был найден в "бардачке". Фото Госпогранслужбы
Запрещенный символ был найден в "бардачке". Фото Госпогранслужбы.

В Одесской области пограничники Измаильского отряда запретили въезд в Украину гражданину Молдовы.

Как сообщает Госпогранслужба, инцидент произошел в пункте пропуска "Виноградовка". В машине молдаванина была обнаружена запрещенная в Украине символика – георгиевская (гвардейская) лента.

Иностранцу отказали в пропуске через границу и на три года запретили въезд на территорию Украины.

Напомним, что с 2017 года Кодекс Украины об административных правонарушениях дополнен статьей 173-3, которой установлена ​​ответственность за изготовление и пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты.

Как сообщалось, в Одессе на праздновании 75-летия освобождения города от фашизма были задержаны два человека с георгиевской лентой.

Ранее в киевском аэропорту "Жуляны"был задержан прилетевший россиянин с георгиевской лентой.

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Тег пограничники, Украина, молдаванин, георгиевская лента

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