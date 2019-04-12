Пограничники "забанили" на три года молдаванина, пытавшегося въехать в Украину с георгиевской лентой
Инцидент произошел в Одесской области
В Одесской области пограничники Измаильского отряда запретили въезд в Украину гражданину Молдовы.
Как сообщает Госпогранслужба, инцидент произошел в пункте пропуска "Виноградовка". В машине молдаванина была обнаружена запрещенная в Украине символика – георгиевская (гвардейская) лента.
Иностранцу отказали в пропуске через границу и на три года запретили въезд на территорию Украины.
Напомним, что с 2017 года Кодекс Украины об административных правонарушениях дополнен статьей 173-3, которой установлена ответственность за изготовление и пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты.
Как сообщалось, в Одессе на праздновании 75-летия освобождения города от фашизма были задержаны два человека с георгиевской лентой.
Ранее в киевском аэропорту "Жуляны"был задержан прилетевший россиянин с георгиевской лентой.
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