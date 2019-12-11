Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,24

Поиски пропавших и неопознанные жертвы: что происходит на месте трагедии в Одессе

11 декабря, 08:22

В больницах до сих пор остаются девять пострадавших

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

В Одессе до сих пор не опознали пятерых погибших, найденных под завалами сгоревшего колледжа на Троицкой.

"В ходе проведения поисковых работ обнаружены тела 10 погибших (тела 5 человек не идентифицированы)",- рассказали в пресс-службе местной ДСНС.

Утром 11 декабря на пепелище открытого огня не видно, но спасатели продолжают неутомимо работать. Они демонтируют аварийные конструкции здания и ищут четверых пропавших без вести человек.

Фото: ГСЧС

"К ликвидации последствий пожара привлечены 206 человек и 40 единиц техники, из них от ГСЧС 43 человека личного состава и 9 единиц техники", – добавили в пресс-службе.

Напомним, на данный момент известно о 12 жертвах пожара. Сейчас подтверждена гибель студентки колледжа Ксении Бабенко, преподавателя высшей математики и информатики Анны Бортюк, сотрудницы учебного заведения Марины Коваль и студента Кирилла Трофимчука. В больнице умер спасатель Сергей Шатохин.

Ранее сообщалось, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Одесса спасатели поиски пропавшие колледж пожары

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Масштабный пожар в Одессе: все подробности, фото и видео
Масштабный пожар в Одессе: все подробности, фото и видеоУкраина
Пожар в Одессе: погибла 17-летняя девушка, стало известно имя
Пожар в Одессе: погибла 17-летняя девушка, стало известно имяОдесса
Крупный пожар в центре Одессы: в сети сообщают о первой жертве
Крупный пожар в центре Одессы: в сети сообщают о первой жертвеОдесса
Пожар в Одессе: люди прыгали из окон прямо на пожарных (видео)
Пожар в Одессе: люди прыгали из окон прямо на пожарных (видео)Одесса
Говорил, что умирает: на пепелище в Одессе девушка ждет брата
Говорил, что умирает: на пепелище в Одессе девушка ждет братаОдесса
Появилось видео начала пожара в одесском колледже, снятое студентом
Появилось видео начала пожара в одесском колледже, снятое студентомОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...