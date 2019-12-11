Поиски пропавших и неопознанные жертвы: что происходит на месте трагедии в Одессе

В больницах до сих пор остаются девять пострадавших

Фото: dsns.gov.ua

В Одессе до сих пор не опознали пятерых погибших, найденных под завалами сгоревшего колледжа на Троицкой.

"В ходе проведения поисковых работ обнаружены тела 10 погибших (тела 5 человек не идентифицированы)",- рассказали в пресс-службе местной ДСНС.

Утром 11 декабря на пепелище открытого огня не видно, но спасатели продолжают неутомимо работать. Они демонтируют аварийные конструкции здания и ищут четверых пропавших без вести человек.

Фото: ГСЧС

"К ликвидации последствий пожара привлечены 206 человек и 40 единиц техники, из них от ГСЧС 43 человека личного состава и 9 единиц техники", – добавили в пресс-службе.

Напомним, на данный момент известно о 12 жертвах пожара. Сейчас подтверждена гибель студентки колледжа Ксении Бабенко, преподавателя высшей математики и информатики Анны Бортюк, сотрудницы учебного заведения Марины Коваль и студента Кирилла Трофимчука. В больнице умер спасатель Сергей Шатохин.

Ранее сообщалось, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

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