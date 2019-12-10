Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,24

Поисковые работы на месте пожара в одесском колледже продолжат

10 декабря, 21:09

Сегодня строители снесли часть аварийного флигеля здания

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Поисковые работы на месте пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса будут продолжены в среду после демонтажа части аварийного флигеля. Это необходимо для обеспечения безопасности спасателей и правоохранителей, сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

"Сегодня строители снесли часть аварийного флигеля экономического колледжа. Эта стена могла упасть на головы спасателей и полицейских, из-за чего поисковые работы и следственные действия на этом участке не проводились", – написал Куцый на своей странице в соцсети Facebook во вторник вечером.

Фото: Украина сейчас, Telegram

По его словам, к проведению работ привлекли экспертов Одесской государственной академии строительства и архитектуры, киевских специалистов и коммунальные службы. "Сейчас снесли два этажа флигеля. Еще два специалисты должны разобрать завтра утром. Сейчас работе мешает туман", – рассказал глава обладминистрации.

Реклама

Он также сообщил, что ради безопасности строителей и спасателей операцию по демонтажу решено проводить только в дневное время. "Поиски пропавших без вести на этом участке продлятся сразу после сноса оставшихся двух этажей", – написал Куцый.

Напомним, на данный момент известно о 12 жертвах пожара. Сейчас подтверждена гибель студентки колледжа Ксении Бабенко, преподавателя высшей математики и информатики Анны Бортюк, сотрудницы учебного заведения Марины Коваль и студента Кирилла Трофимчука. В больнице умер спасатель Сергей Шатохин.

В тренде
Появилось видео начала пожара в одесском колледже, снятое студентом
Фото: ГСЧС

Под завалами могут находиться еще четыре человека. Чтобы найти людей как можно скорее, все службы работают в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Одесса ОГА колледж пожары поисковые работы Максим Куцый

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Масштабный пожар в Одессе: все подробности, фото и видео
Масштабный пожар в Одессе: все подробности, фото и видеоУкраина
Пожар в Одессе: погибла 17-летняя девушка, стало известно имя
Пожар в Одессе: погибла 17-летняя девушка, стало известно имяОдесса
Крупный пожар в центре Одессы: в сети сообщают о первой жертве
Крупный пожар в центре Одессы: в сети сообщают о первой жертвеОдесса
Пожар в Одессе: люди прыгали из окон прямо на пожарных (видео)
Пожар в Одессе: люди прыгали из окон прямо на пожарных (видео)Одесса
Говорил, что умирает: на пепелище в Одессе девушка ждет брата
Говорил, что умирает: на пепелище в Одессе девушка ждет братаОдесса
"Мамочка, мы горим": мать рассказала о разговоре с пропавшим в Одессе студентомОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...