Поисковые работы на месте пожара в одесском колледже продолжат

Фото: ГСЧС

Поисковые работы на месте пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса будут продолжены в среду после демонтажа части аварийного флигеля. Это необходимо для обеспечения безопасности спасателей и правоохранителей, сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

"Сегодня строители снесли часть аварийного флигеля экономического колледжа. Эта стена могла упасть на головы спасателей и полицейских, из-за чего поисковые работы и следственные действия на этом участке не проводились", – написал Куцый на своей странице в соцсети Facebook во вторник вечером.

Фото: Украина сейчас, Telegram

По его словам, к проведению работ привлекли экспертов Одесской государственной академии строительства и архитектуры, киевских специалистов и коммунальные службы. "Сейчас снесли два этажа флигеля. Еще два специалисты должны разобрать завтра утром. Сейчас работе мешает туман", – рассказал глава обладминистрации.

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Он также сообщил, что ради безопасности строителей и спасателей операцию по демонтажу решено проводить только в дневное время. "Поиски пропавших без вести на этом участке продлятся сразу после сноса оставшихся двух этажей", – написал Куцый.

Напомним, на данный момент известно о 12 жертвах пожара. Сейчас подтверждена гибель студентки колледжа Ксении Бабенко, преподавателя высшей математики и информатики Анны Бортюк, сотрудницы учебного заведения Марины Коваль и студента Кирилла Трофимчука. В больнице умер спасатель Сергей Шатохин.

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Под завалами могут находиться еще четыре человека. Чтобы найти людей как можно скорее, все службы работают в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

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