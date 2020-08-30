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Пока мама готовила: в Одессе трехлетний ребенок выпал из окна на 9-м этаже

30 августа, 13:29

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Копы устанавливают все обстоятельства смерти ребенка

В Малиновском районе Одессы трехлетний мальчик выпал из окна на девятом этаже. Ребенок не выжил.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, мама мальчика во время происшествия готовила еду на кухне. Семья в поле зрения правоохранителей и социальной службы по делам детей не попадала.

Следственно-оперативная группа территориального отдела полиции устанавливает все обстоятельства смерти ребенка. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее мы сообщали, что в Киеве семилетний ребенок выпал из окна на 12-м этаже. Мальчика оставили одного на 15 минут. Медики, которые прибыли на место ЧП, уже не смогли ничем помочь, смерть наступила мгновенно.

Также напомним, в Киеве двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки. Трагедия с малышом произошла на девятом этаже. К окну ребенка привел его родной отец.

Специалисты советуют не поднимать детей к окнам, чтобы не заинтересовывать видом из него. Именно это провоцирует малышей снова лезть на подоконник и самостоятельно искать опасные приключения.

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