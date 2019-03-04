Покупайте в "Обжоре" и выигрывайте романтическую поездку в Париж

8 марта – это больше, чем просто праздник. Это праздник-символ женской элегантности, нежности и красоты

Покупайте в "Обжоре" и выигрывайте романтическую поездку в Париж //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d0d/d69/5c7d0dd692d43.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d0d/d69/5c7d0dd692d43.jpg 2019-03-04T15:00:00+02:00 Одесса 8 марта - это больше, чем просто праздник. Это праздник-символ женской элегантности, нежности и красоты

А ещё – повод сказать любимым женщинам, насколько они для вас дороги и порадовать их подарками – маленькими и большими

С 6 по 8 марта сеть супермаркетов "Обжора" исполняет самые романтичные и смелые женские мечты. Любой покупатель, совершивший в этот период единоразовую покупку на сумму от 500 гривен, получает шанс выиграть поездку в Париж на двоих. Акция действует во всех супермаркетах сети.

Приходите в "Обжору" с 6 по 8 марта, делайте единоразовую покупку на сумму от 500 гривен и принимайте участие в беспроигрышной лотерее.

Есть за что побороться: разыгрываются скидки, сладости, SPA – сертификаты и главный приз – романтический тур в Париж на двоих!

Только вообразите: вы завтракаете хрустящим и воздушным круассаном, любуетесь видом на Триумфальную арку, спускаетесь к берегам Сены. В обед прогуливаетесь по кварталу художников – Монмартру, наслаждаясь атмосферой. Посещаете Лувр, чтобы полюбоваться Джокондой. Вечером – посещаете легендарный Мулен Руж: мелькающие кружевные повязки, яркие огни, завораживающие танцы... Париж – самый романтический город на Земле. Путешествие в Париж станет незабываемым приключением и оставит массу эмоций на память.

В честь светлого весеннего праздника торговая сеть "Обжора" подготовила для всех своих покупателей массу сюрпризов. Это и выгодные скидки на различные группы товаров, и новинки кулинарии, приготовленные специально к первому празднику весны. Цветы, конфеты, торты, деликатесы – самое вкусное для прекрасной половины человечества.

Приходите в супермаркеты "Обжора" за по-настоящему весенним настроением и приятными эмоциями! Участвуйте в нашей весенней акции и выигрывайте! Напоминаем: чем больше чеков, тем выше ваши шансы на победу. Не упустите свой шанс поехать в Париж!

Сеть супермаркетов "Обжора" поздравляет всех девочек, девушек и женщин с Международным Женским днем и желает вам оставаться такими же привлекательными и любимыми. Пусть окружающие одаривают вас комплиментами не только в праздники, но и каждый день! Пусть ваша жизнь будет наполнена теплотой и любовью!

Детальные условия акции, а также информацию о предстоящих акциях ищите на странице сети супермаркетов в Facebook: goo.gl/K4fYpE . Подписывайтесь, чтобы быть в курсе!

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