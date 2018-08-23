Покушение на активистов в Одессе: полиция задержала злоумышленников

Правоохранители задержали злоумышленников, организовавших в Одессе наезд грузовика на автомобиль, в котором находились лидеры местной организации Народного Руха Украины Михаил Кузаконь и Григорий Козьма. Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев в Twitter.

"Сегодня в Одессе задержали злоумышленников, которые пытались совершить убийство активистов. 2 августа этого года злоумышленники организовали наезд грузовика на авто, в котором находились Григорий Козьма и Михаил Кузаконь", – говорится в сообщении.

Мы уже писали о том, что по факту нападения на активистов полиция открыла уголовное производство по статье "покушение на убийство".

"Ведомости по указанным фактам внесены в Единый журнал досудебных расследований по статьям 15 и 115 Уголовного кодекса – "покушение на убийство", – заявили в полиции.

Напомним, 2 августа в Одессе автомобиль, в салоне которого находились лидеры местной организации Народного Руха Украины Михаил Кузаконь и Григорий Козьма, протаранил грузовик ГАЗ.