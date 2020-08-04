Покушение на одесского антикоррупционера: в полиции рассказали детали (фото)

В Одессе правоохранители устанавливают личности злоумышленников, которые забросали гранатами автомобиль антикоррупционера Анатолия Коломийца.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НП, инцидент произошел вчера около десяти часов вечера на автостоянке в переулке Высокий. Неизвестные бросили в сторону 36-летнего одессита две гранаты, когда тот садился в машину. В результате происшествия никто не пострадал. Осколочные повреждения получил автомобиль Audi.
Во время детального осмотра места происшествия копы обнаружили две воронки, образовавшиеся в результате взрывов гранат РГД-5. Специалисты изъяли и отправили на экспертизу фрагменты и обломки, а также гранату Ф-1, которая не сработала.
"Сейчас событие квалифицировано как покушение на убийство. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители принимают меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанного правонарушения", – говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что в Одессе стреляли в местного общественного активиста, главу городской организации партии "Сила людей" Олега Михайлика.
Также напомним, в Одесской области на трассе произошла стрельба – активист заявил о покушении.
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