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Покушение на одесского антикоррупционера: в полиции рассказали детали (фото)

4 августа, 13:55

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Копы отправили на экспертизу обломки гранат

В Одессе правоохранители устанавливают личности злоумышленников, которые забросали гранатами автомобиль антикоррупционера Анатолия Коломийца.

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Как сообщили в пресс-службе ГУ НП, инцидент произошел вчера около десяти часов вечера на автостоянке в переулке Высокий. Неизвестные бросили в сторону 36-летнего одессита две гранаты, когда тот садился в машину. В результате происшествия никто не пострадал. Осколочные повреждения получил автомобиль Audi.

Во время детального осмотра места происшествия копы обнаружили две воронки, образовавшиеся в результате взрывов гранат РГД-5. Специалисты изъяли и отправили на экспертизу фрагменты и обломки, а также гранату Ф-1, которая не сработала.

"Сейчас событие квалифицировано как покушение на убийство. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители принимают меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанного правонарушения", – говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что в Одессе стреляли в местного общественного активиста, главу городской организации партии "Сила людей" Олега Михайлика.

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Также напомним, в Одесской области на трассе произошла стрельба – активист заявил о покушении.

Видео: Facebook/Демьян Ганул

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Одесса взрыв граната покушение полиция антикоррупционер
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