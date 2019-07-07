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Полиция штурмом освободила заложниц в Одессе: появились подробности

7 июля, 14:16

Нападавший держал в заложниках двух девушек

Фото: Думская, Нацполиция

Полиция провела штурм и освободила заложников, захваченных в Одессе. Как выяснилось, были захвачены две девушки, а захватчик требовал выдать ему миллион долларов и вертолет.

Как сообщает "Думская", переговоры с захватчиком не привели к успеху и было решено пойти на штурм. В ходе которого выяснилось, что в заложниках удерживали двоих девушек.

После освобождения их вывели из здания и посадили в машину скорой помощи. Обе заложницы обошлись без ранений.

Также выяснилось, что неизвестный зашел в кредитное учреждение, закрыл двери, приставил к горлу одной из двух сотрудниц нож. Сработала тревожная кнопка. Между тем, захватчик потребовал один миллион долларов и вертолет.

В ходе переговоров требования злоумышленника удалось снизить до 100 тысяч долларов, но отпустить заложниц он так и не согласился. После освобождения заложниц выяснилось, что захватчиком оказался уроженец Одесской области 1994 года рождения.

Ранее мы сообщали, что в Мелитополе полицейские освободили сотрудницу Национальной лотереи, которую должник приковал к себе наручниками и угрожал сжечь.

Как выяснилось, в помещение ворвался 58-летний местный житель требовал от 25-летней девушки погасить его долги по кредитам. Девушка отказалась. Тогда мужчина приковал ее наручниками к себе, достал из сумки бутылки с горючей смесью, облил помещение, вынул зажигалку и заблокировал дверь.

Напомним, ранее в Днепре агрессивный мужчина из окна второго этажа выстрелил в таксиста, а потом захватил заложницу и угрожал "перестрелять всех", кто к нему приблизится.

Также мы писали о том, как в Киеве задержали подозреваемого в грабеже, который забаррикадировался в квартире и взял свою мать в заложники.

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Тег Одесса, заложники, освобождение, штурм, захват заложников

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