Получил ожоги 80% тела: в Одесской области подросток вылез на крышу поезда

13-летнего мальчика с травмами доставили в больницу

В Одесской области подросток забрался на крышу железнодорожного вагона и, получив ожоги, упал с нее. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Инцидент произошел на железнодорожной станции в Беляевском районе. Как выяснилось, парень забрался на крышу железнодорожного вагона и коснулся оголенного провода линии электропередач. Подростка ударило электрическим током, и он упал из крыши вагона. Его госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом: поражение электрическим током 80% тела и другими травмами.

"Работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос о ее квалификации", – рассказали в полиции.

Напомним, ранее в Кропивницком 14-летний парень взобрался на крышу поезда, чтобы сделать фото, получил удар током, и оказался в реанимации. Стас выжил только потому, что не коснулся провода. Удар он получил через воздух, предполагают работники станции.

Также сообщалось, что погиб молодой зацепер, делавший селфи на крыше электрички. Кроме того, мы писали, что в Киеве пьяная учительница делала селфи и выпала из окна заброшенного дома.

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