Помещенная на обсервацию киевлянка сбежала из Одессы домой

Киевлянка решила не ждать конца обсервации и уехала в столицу

Киевлянка, которую из-за угрозы коронавируса поместили на обсервацию в санатории под Одессой, самовольно покинула базу отдыха и отправилась домой.

Об этом на брифинге рассказал председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

По его словам, в места, отведенные под обсервацию – база отдыха "Портовик" в городе Южный и санаторий имени Пирогова в Куяльнике – были помещены 70 человек, которые прибыли из-за рубежа.

Он добавил, что "побег" был совершен из санатория имени Пирогова – оттуда в Одесскую инфекционную больницу доставили трех женщин, состояние здоровья которых ухудшилось.

Реклама

"Однако одна из них самовольно покинула больницу после того, как у нее взяли пробы на коронавирус. Мы выясняем обстоятельства этого происшествия. Этим делом уже занимается Национальная полиция", - заявил Куцый.

В свою очередь, начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех заявил, что эта женщина уже находится в Киеве и на нее был составлен админпротокол.

В тренде Боевики на Донбассе применили запрещенное оружие: где велся вражеский огонь

"Больше ничего не могу сказать", – добавил он.

По состоянию на утро 10 апреля в Одесской области диагноз "коронавирус" лабораторно был подтвержден у 50 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что "комендантский час" из-за распространения коронавирусаввели в Закарпатской области.

Подобные меры власти ввели и в Черновицкой области. На Буковине на выходные дни не будут работать магазины, в том числе и продуктовые.

О том, как в Украине лечат зараженных коронавирусом – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама