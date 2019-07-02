Поножовщина в Одессе: мужчина зарезал жену и нанес ранения сыну

Подозреваемый пытался покончить с собой, чтобы избежать наказания

Россиянин напал на женщину в Осло. Фото из открытых источников.

В Малиновском районе Одессы 2 июля мужчина набросился на свою жену с ножом, убил ее и напал на сына. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, трагедия произошла после конфликта между супругами.

17-летний парень пытался помочь матери, однако и он получил несколько ударов ножом.

"Чтобы избежать наказания, мужчина пытался покончить с собой. Он нанес себе ножевые ранения в живот. Предварительно преступление квалифицировано по статье "умышленное убийство", – рассказали в полиции.

Подозреваемого и раненого госпитализировали. Сейчас копы устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, что ранее во Львовской области был задержан мужчина, подозреваемый в нанесении ножевых ранений врачу-стоматологу.

Также сообщалось, что под Киевом женщина ударила ножом мужчину и получила восемь лет тюрьмы.

А в Киеве полиция объявила в розыск мужчину, которого подозревают в том, что он прямо на улице ударил женщину ножом в живот. На его поиски были ориентированы все наряды столичной полиции.

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