Поножовщина в Одессе: мужчина зарезал жену и нанес ранения сыну
Подозреваемый пытался покончить с собой, чтобы избежать наказания
В Малиновском районе Одессы 2 июля мужчина набросился на свою жену с ножом, убил ее и напал на сына. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, трагедия произошла после конфликта между супругами.
17-летний парень пытался помочь матери, однако и он получил несколько ударов ножом.
"Чтобы избежать наказания, мужчина пытался покончить с собой. Он нанес себе ножевые ранения в живот. Предварительно преступление квалифицировано по статье "умышленное убийство", – рассказали в полиции.
Подозреваемого и раненого госпитализировали. Сейчас копы устанавливают все обстоятельства случившегося.
Напомним, что ранее во Львовской области был задержан мужчина, подозреваемый в нанесении ножевых ранений врачу-стоматологу.
Также сообщалось, что под Киевом женщина ударила ножом мужчину и получила восемь лет тюрьмы.
А в Киеве полиция объявила в розыск мужчину, которого подозревают в том, что он прямо на улице ударил женщину ножом в живот. На его поиски были ориентированы все наряды столичной полиции.
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