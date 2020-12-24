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Попросил позвонить: в центре Одессы девушка пырнула ножом незнакомца (видео)

24 декабря, 11:51

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Подозреваемая несколько дней скрывалась от полиции

В Одессе 19-летняя девушка вонзила нож в грудь прохожему.

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Как говорится в сюжете "Сегодня", 46-летний мужчина попросил девушку позвонить с ее телефона. Она сначала отчитала незнакомца, а потом достала нож и ударила собеседника.

Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Нападающая с места преступления сбежала, но уже через несколько дней ее задержали. Девушка скрывалась от полиции у знакомых.

"Произошел конфликт, я достала нож и ударила его два раза, нож я выбросила в море", – рассказала задержанная.

Теперь девушке грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Видео: Сегодня

Ранее мы сообщали, что в центре Одессы агрессивный мужчина угрожал прохожим ножом. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу. Пострадавших в результате действий злоумышленника, к счастью, нет.

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Также напомним, в Киеве на Майдане Незалежности зарезали мужчину. Жена погибшего рассказала, что они шли по переходу домой, увидели знакомых и подошли поздороваться, но в какой-то момент завязалась драка.

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Одесса нож полиция девушка Дерибасовская нападение
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