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Порностудию накрыли в центре Одессы

30 мая, 18:20

На злоумышленников работали посменно 8 женщин от 19 до 32-лет

В центре Одессы 40-летний мужчина вместе со своей 28-летней помощницей организовали порностудию. По данному факту открыто уголовное производство, проводятся следственные действия.

Мужчина арендовал в центре города элитные апартаменты, которые обустроил веб-камерами, мониторами и освещением. С помощью оборудования он осуществлял прямую трансляцию на сайты порнографические действия завербованных девушек. Его помощница выполняла роль администратора и контролировала установленный внутренний распорядок.

По предварительным данным, на злоумышленников работали посменно 8 женщин от 19 до 32-лет, зарплату они получали в зависимости от времени пребывания в приватном чате – 1,99 долларов за минуту.

Во врем санкционированных обысков правоохранители изъяли электронные приборы и технику, банковские карточки, рабочую документацию, деньги и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Напомним, в Киеве задержали педофила, который покупал детей и снимал с ними порно. Мужчина предлагал проституткам за деньги вербовать детей для оказания сексуальных услуг.


Также мы писали, что житель Мариуполя пойдет под суд за распространение детского порно. Порноматериалы мужчина получал бесплатно через специальный файлообменник.

Кроме того, семейную пару разыскивают за организацию порностудий в Днепре и Ровно. В Ровно "трудоустроилось" 27 девушек в возрасте от 18 до 25 лет, в Днепре трое.

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Тег порно, порностудия, порнография

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