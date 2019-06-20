Пошла гулять и не вернулась: в Одессе пропала 15-летняя девочка

О местонахождении подростка ничего не известно с 18 июня

Фото: ГУНП в Одесской области.

В Одессе разыскивают пропавшую несколько дней назад 15-летнюю Альбину Каневскую. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, девочка 2004 года рождения 18 июня пошла гулять и до сих пор не вернулась. Как рассказали копы, пропавшая выглядит на свой возраст. Рост девочки – 170 см, она среднего телосложения и славянской внешности. Волосы у пропавшей русые, до плеч. Под левым глазом у Альбины небольшая родинка.

Кроме того, известно, что на момент исчезновения девочка была одета в джинсовые шорты светлого цвета, темно-синюю футболку с рисунком шляпы на животе.

Напомним, в Одесской области после пяти дней поисков нашли мертвой 11-летнюю Дашу Лукьяненко. Подозреваемого в убийстве девочки уже задержали – им оказался 22-летний местный житель. Мужчина уже признался в содеянном. По словам подозреваемого, он сначала душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего с ней не сделал. После убийства он бросил тело ребенка в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег.

Как сообщалось, 11-летняя Даша Лукьяненко днем 13 июня ушла на танцы, и с тех пор ее местонахождение было не известно. Правоохранители проводили спецоперацию по ее поиску, в ней принимали участие полицейские пяти ближайших к Ивановке районных отделений полиции, 100 военнослужащих Нацгвардии Украины, десятки сотрудников ГСЧС и более сотни волонтеров.

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