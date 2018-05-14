После пожара в российском Кемерово в Одессе хотят закрыть два ТЦ, отель и три школы

Сегодня, 19:57

В список нарушителей, согласно отчету ГСЧС, попал даже стадион в парке имени Шевченко

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Одесские спасатели продолжают проверять торговые центры, а также образовательные и медицинские учреждения на соблюдение правил пожарной безопасности. Из 1692 запланированных заведений области инспекторы уже проверили 514, где выявили более 7000 нарушений.

"По результатам проверок в суд направили десять исков о приостановке эксплуатации", — отчитались в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Так, в Южной Пальмире предлагают остановить работу двух торговых центров на Люстдорфской дороге и в переулке Вице-адмирала Жукова, выставочного павильона на Малиновском рынке, больницы на ул. Шклярука, трех школ в разных районах города и отеля с прилегающими торговыми помещениями на ул. Дерибасовской.

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В список нарушителей, согласно отчету ГСЧС, попал даже стадион в парке имени Шевченко. Паркинг, технические и административные помещения здесь не оборудовали противопожарными системами, дымоотводом и внутренним противопожарным водопроводом.

Тем временем в мебельном супермаркете на ул. Толбухина не обработали должным образом металлические конструкции кровли, а противопожарные системы оказались неисправными. А в другом торговом центре на Люстдорфской дороге спасатели не во всех помещениях нашли систему оповещения и руководство по эвакуации. Недостатки также выявили в некоторых театрах и кинозалах.

Напомним, проверки в украинских городах начались 28 апреля – после масштабного пожара в российском Кемерово. Ранее сообщалось, что в пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Масштабные проверки пожарной безопасности в торговых центрах, больницах, школах и других заведениях Украины выявили 15 тысяч нарушений. Об этом заявил на заседании правительства глава государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.
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Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

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