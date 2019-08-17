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Постояльцев сгоревшей одесской гостиницы поселят в санаторий

Сегодня, 12:30

По данным местных властей, 64 постояльца "Токио Стар" отвезут в санаторий на 16-ой станции Большого фонтана

Фото: odessitua.com

Фото: odessitua.com

Жителей сгоревшего отеля "Токио Стар" в Одессе поселят в санаторий. Об этом на брифинге сообщил вице-мэр Андрей Котляр.

В частности, 64 постояльца гостиницы отвезут в санаторий на 16-ой станции Большого фонтана. На данный момент они находятся у сгоревшего здания и ищут свои вещи. 

Вместе с тем, директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимира Демчук сообщил, что на момент пожара в "Токио Стар" было 200 человек.

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"В двухэтажной гостинице на 270 номеров, переоборудованной из бывшего трамвайного депо, на момент пожара находилось до 200 человек. Во время проведения спасательных мероприятий с первого этажа были эвакуированы 64 человека, а со второго – 72 человека и спасено семь человек, которые направлены в медицинские учреждения. Восемь погибших были обнаружены во время тушения пожара", – уточнил Демчук.

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Напомним, что в ночь на субботу, 17 августа, в одесской гостинице "Токио Стар", которая размещается в здании бывшего депо, вспыхнул масштабный пожар, в результате которого погибли восемь человек, 10 людей пострадали. Президент Владимир Зеленский сообщил, что четверо из 10 пострадавших людей находятся в критическом состоянии. Кроме того, полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины, рассматриваются три версии

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель восьми людей в пожаре.

Отметим, что это уже не первая подобная трагедия в Одессе. В начале лета произошел масштабный пожар в психиатрическом диспансере города. Погибли пятеро пациентов и медсестра учреждения.

Все подробности в спецтеме Пожар в Одессе

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Одесса пожар Токио Стар

Источник: Сегодня

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