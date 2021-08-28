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Потасовка с полицией после ЛГБТ-марша в Одессе: задержаны десятки нападавших (видео)

Дарья Сидоровская Дарья Сидоровская корреспондент
28 августа, 20:01
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Представители организации "Традиции и порядок" напали на автобус с представителями ЛГБТ-сообщества
Многочисленные задержания на Марше равенства в Одессе. Коллаж "Сегодня"
Многочисленные задержания на Марше равенства в Одессе. Коллаж "Сегодня"

Сегодня в Одессе прошел "Марш равенства", организованный ЛГБТ-сообщенством, на котором не удалось избежать конфликтов, хотя меры безопасности были предприняты беспрецедентные.

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Как сообщает корреспондент "Сегодня", к маршу присоединились порядка полутора сотен активистов. Они прошли от Воронцовской колоннады к памятнику Ришелье, после чего проследовали по Приморскому бульвару на Дерибасовскую. В руках у них были плакаты и радужные флаги.

Ярые противники ЛГБТ организация "Традиции и порядок" проводила свой "контр-парад" перед "Маршем равенства", а после окончания шествия напали на автобус с представителями ЛГБТ-сообщества.

Когда правоохранители начали оттеснять нападавших, те применили газовые баллоны. В результате силовики задержали десятки агрессивных членов организации "Традиции и порядок".

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