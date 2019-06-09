Потоп в Одесской области: вода прорывает дамбы, рыбу выносит на поля (видео, фото)

Жители области продолжают бороться с последствиями непогоды, но воды в реках становиться все больше

Скриншот.

На сегодня в Украине снова объявили штормовое предупреждение, однако жители Одесской области пытаются справиться с последствиями непогоды, разбушевавшейся в последние дни. Из-за сильных дожей и выхода воды из рек домовладения затоплены, в огороды даже заносит рыбу.

Об этом сообщает "Думская".

Сообщается, что в водоемах Балтского и Подольского районов Одесской области воды становится все больше, что даже рыбу выносит в частные хозяйства, а в реке Кодыма на территории города Балта течение усилилось настолько, что снесло конструкцию, которая служила барьером для рыбы.

Фото: "Думская"

Фото: "Думская"

"Вверху прорывало дамбы как минимум трех ставков, вся вода хлынула сюда, рыба уходит вниз (в сторону села Гольма, — ред.) или прямо здесь выпрыгивает на берег. Мы содержим этот водоем уже семь лет, каждый год запускаем малька, подкармливаем и выращиваем. И, конечно, в шоке с того, что сейчас происходит", – рассказал охранник балтского рыболовного общества Андрей Долищук.

В Подольском районе та же ситуация я рыбой, которую перебрасывает через дамбы. Люди собирают ее на полях.

"Берем прямо руками, сколько можем. Ну а что? Иначе она просто сгниет на полях", — говорят рыбаки.

Напомним, как сообщали новости "Сегодня", в Одесской области сильные ливни привели к подтоплениям. Смотрите подробней в видеосюжете:

А тем временем из-за непогоды в Украине премьер-министр Владимир Гройсман собрал экстренное совещание служб спасения. Темой заседания стал ход ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возникших на территории страны.

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