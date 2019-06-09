Потоп в Одесской области: вода прорывает дамбы, рыбу выносит на поля (видео, фото)
Жители области продолжают бороться с последствиями непогоды, но воды в реках становиться все больше
На сегодня в Украине снова объявили штормовое предупреждение, однако жители Одесской области пытаются справиться с последствиями непогоды, разбушевавшейся в последние дни. Из-за сильных дожей и выхода воды из рек домовладения затоплены, в огороды даже заносит рыбу.
Об этом сообщает "Думская".
Сообщается, что в водоемах Балтского и Подольского районов Одесской области воды становится все больше, что даже рыбу выносит в частные хозяйства, а в реке Кодыма на территории города Балта течение усилилось настолько, что снесло конструкцию, которая служила барьером для рыбы.
"Вверху прорывало дамбы как минимум трех ставков, вся вода хлынула сюда, рыба уходит вниз (в сторону села Гольма, — ред.) или прямо здесь выпрыгивает на берег. Мы содержим этот водоем уже семь лет, каждый год запускаем малька, подкармливаем и выращиваем. И, конечно, в шоке с того, что сейчас происходит", – рассказал охранник балтского рыболовного общества Андрей Долищук.
В Подольском районе та же ситуация я рыбой, которую перебрасывает через дамбы. Люди собирают ее на полях.
"Берем прямо руками, сколько можем. Ну а что? Иначе она просто сгниет на полях", — говорят рыбаки.
Напомним, как сообщали новости "Сегодня", в Одесской области сильные ливни привели к подтоплениям. Смотрите подробней в видеосюжете:
А тем временем из-за непогоды в Украине премьер-министр Владимир Гройсман собрал экстренное совещание служб спасения. Темой заседания стал ход ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возникших на территории страны.
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