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Поваленные деревья и побитые автомобили: что натворила непогода в Одессе, фото

Сегодня, 13:25

Вчера сильный ливень смыл на обочину автобус, в котором находились 17 человек

Поваленные деревья и побитые автомобили: что натворила непогода в Одессе, фото Одесса Вчера сильный ливень смыл на обочину автобус, в котором находились 17 человек

Спасатели Одесской области ликвидируют последствия сильных ливней, которые прошли в регионе в субботу, сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

В результате непогоды зафиксировали 15 обрывов электросетей, а на улицах оказались более 20 поваленных деревьев. Также повреждены несколько автомобилей.

По сообщению очевидцев, упавшее дерево повредило две машины на Садовой, веткой накрыло также автомобиль на Средней улице, придавило два авто на улице Довженко. Кроме того, на Болгарской улице ветка рухнула на крышу торгового киоска.

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"На 10:00 4 августа известно, что в результате непогоды в Одессе повалены 22 дерева и 4 крупных ветки. Ведутся работы по ликвидации последствий: распил и вывоз упавших деревьев... Также ведутся работы по восстановлению воздушных линий наружного освещения. Всего в результате непогоды, по информации КП "Одесгорсвет", за последние сутки выявлено 15 обрывов электросетей из-за упавших деревьев и зафиксировано 23 повреждения линий наружного освещения", – говорится в сообщении.

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Фото: facebook.com/zelenskiy95

Также сообщается, что пик непогоды пришелся на час ночи — к проливному дождю добавился сильный штормовой ветер, его сила достигала 15-20 м/с, порывы — до 25 м/с.

Кроме этого, по данным пресс-службы ГУНП, вчера неподалеку от Арциза сильный ливень смыл на обочину рейсовый автобус, в котором находилось 17 человек. На дорогу автобус вытаскивали сотрудники ГСЧС. Пострадавших в результате инцидента нет. 

В Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области добавили, что на круглосуточном дежурстве находится 287 спасателей и 81 единица пожарно-спасательной и специальной техники, в том числе инженерная техника, плавсредства, насосные станции и средства автономного энергопитания. В резерве на случай осложнения оперативной обстановки находится 227 спасателей и 46 единиц техники. Оперативными группами ведется постоянный мониторинг ситуации на территории области.

Напомним, также мы показывали видео вчерашнего смерча в Одесской области.

Также, местные жители выкладывали фото и видео затопленного города во время ливня.

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Одесса деревья непогода ливень

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