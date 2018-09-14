Поврежденный патрульный автомобиль и разбитый забор: в Одессе дебошир устроил ДТП

Сегодня, 17:38

Злоумышленник клюшкой избил пожилого охранника штрафплощадки, куда забрали его авто


Фото: ГУНП в Одесской области

Фото: ГУНП в Одесской области

Фото: ГУНП в Одесской области

Фото: ГУНП в Одесской области

В Одессе правоохранители задержали мужчину, который избил охранника штрафплощадки, а затем, убегая от полицейских, въехал в забор учебно-воспитательного заведения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Как выяснилось, утром мужчина оставил свой автомобиль в неустановленном месте из-за чего машину эвакуировали на штрафплощадку. Узнав об этом, злоумышленник, пришел за своим автомобилем и клюшкой избил пожилого охранника. Затем он сел в свой автомобиль, протаранил ним ворота учреждения и уехал в неизвестном направлении. Полиция устроила погоню за мужчиной. Убегая от правоохранителей, злоумышленник въехал в забор учебно-воспитательного заведения в Киевском районе города.

Примечательно, что на момент инцидента в учебно-воспитательном заведении находились его воспитанники, но никто их них не пострадал. Также в результате погони повреждения получил автомобиль патрульной полиции.

"Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о квалификации действий злоумышленника", – отметили в полиции.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человекпострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП. 

Кроме того, как рассказывал ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД. По его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.
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