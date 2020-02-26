Появилось видео, как упавшие металлические штыри насквозь прошили BMW в Одессе

Пострадали и другие авто

В Сети появилось видео страшного случая, который произошел на улице Маразлиевской в Одессе.

Так, автомобиль BMW насквозь пробили алюминиевые трубы, которые упали из-за бушевавшего в городе урагана. Были повреждены и другие автомобили.

К счастью, обошлось без пострадавших – людей в автомобиле не было. Легким испугом отделался и мужчина, который прогуливался с собакой, от места ЧП его отделяло несколько метров.

Видео: Xydessa

Напомним, ураган, который обрушился на Одессу 24 февраля, срывал крыши из домови валил на дороги деревья.

А ураган "Юлия" свирепствовал в Запорожье – тут деревья рухнули на электроопору, и провода упали на автомобиль с людьми в салоне. Люди в автомобиле оказались в настоящей ловушке. На помощь им примчались спасатели и помогли "пленникам".

А в Николаеве на полигоне твердых бытовых отходов ураган поднял в воздух тонны мусора и развесил их на деревья. Впечатляющее видео уже появилось в Сети.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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