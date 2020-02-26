Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,53
26,6

Появилось видео, как упавшие металлические штыри насквозь прошили BMW в Одессе

26 февраля, 00:05

Пострадали и другие авто

В Сети появилось видео страшного случая, который произошел на улице Маразлиевской в Одессе.

Так, автомобиль BMW насквозь пробили алюминиевые трубы, которые упали из-за бушевавшего в городе урагана. Были повреждены и другие автомобили.

К счастью, обошлось без пострадавших – людей в автомобиле не было. Легким испугом отделался и мужчина, который прогуливался с собакой, от места ЧП его отделяло несколько метров.

Видео: Xydessa

Напомним, ураган, который обрушился на Одессу 24 февраля, срывал крыши из домови валил на дороги деревья.

А ураган "Юлия" свирепствовал в Запорожье – тут деревья рухнули на электроопору, и провода упали на автомобиль с людьми в салоне. Люди в автомобиле оказались в настоящей ловушке. На помощь им примчались спасатели и помогли "пленникам".

А в Николаеве на полигоне твердых бытовых отходов ураган поднял в воздух тонны мусора и развесил их на деревья. Впечатляющее видео уже появилось в Сети.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

авто Одесса ураган непогода

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменится
Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменитсяУкраина
Скандал в Одесской области: депутат дал пинка юристу, который повернулся к нему спиной (видео)
Скандал в Одесской области: депутат дал пинка юристу, который повернулся к нему спиной (видео)Одесса
"Дорога в никуда" и облака пыли: на Одесскую область обрушился сильнейший шторм (фото и видео)Одесса
В Одессе пропала 16-летняя девушка: фото, приметы
В Одессе пропала 16-летняя девушка: фото, приметыОдесса
Продавали девушек в Израиль и Германию: в Одессе спецназ задержал торговцев людьми
Продавали девушек в Израиль и Германию: в Одессе спецназ задержал торговцев людьмиОдесса
Ввозили из оккупированного Донбасса: пограничники накрыли контрабанду на 20 миллионов (видео)
Ввозили из оккупированного Донбасса: пограничники накрыли контрабанду на 20 миллионов (видео)Донбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...