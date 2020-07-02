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Смерть нардепа: СБУшник вымогал четверть миллиона долларов за неразглашение подробностей

2 июля, 22:15

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Если докажут вину - подозреваемому грозит от 7 до 12 лет с конфискацией

Правоохранители изобличили в вымогательстве 250 000 долларов США организованную группу в составе минимум четырех человек во главе с заместителем одного из отделов Управления Службы безопасности Украины в Одесской области.

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Об этом сообщает сайт Государственного бюро расследований.

По данным следствия, работник СБУ организовал и руководил деятельностью преступной группировки, члены которой в течение мая 2020 года требовали от гражданина средства в сумме 250 000 долларов США за неразглашение сведений об обстоятельствах смерти одного из народных депутатов Украины, которые могут ему навредить. В случае отказа от предоставления средств члены группировки угрожали потерпевшему применить к нему и его близким родственникам насилие.

"Сейчас следователи ГБР сообщили подполковнику СБУ о подозрении в вымогательстве, причинившем имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении силовиков.

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Также решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей и его отстранения от занимаемой должности.

Сейчас следователи ГБР проводят санкционированные судом обыски по местам жительства фигурантов уголовного преступления и в помещении Управления Службы безопасности Украины в Одесской области.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Николаеве полицейский попался на крупной взятке.

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взятка СБУ группировка одесская область вымогательство ГБР

Источник: dbr.gov.ua

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