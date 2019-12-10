Пожар на Троицкой в Одессе: облсовет выделит помощь пострадавшим и семьям погибших

Девять пострадавших до сих пор остаются в больницах

Фото: dumskaya.net

Одесский областной совет планирует выделить материальную помощь пострадавшим и семьям погибших при пожаре в здании колледжа на Троицкой. Об этом сообщает "Думская".

11 декабря по этому вопросу депутаты соберутся на внеочередную сессию. Соответствующее распоряжение уже подписал председатель облсовета Сергей Паращенко. Ранее на рабочем совещании с председателями депутатских фракций озвучивали такие суммы помощи: по 50 тысяч гривен пострадавшим и 120 тысяч гривен семье каждого погибшего.

Напомним, на данный момент известно о 12 жертвах пожара. Сейчас подтверждена гибель студентки колледжа Ксении Бабенко, преподавателя высшей математики и информатики Анны Бортюк, сотрудницы учебного заведения Марины Коваль и студента Кирилла Трофимчука. Кроме того, в больнице умер спасатель Сергей Шатохин. Спасатели ищут еще четверых пропавших без вести людей.

Ранее сообщалось, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

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