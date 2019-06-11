Пожар в больнице Одессы: стало известно о состоянии пострадавших и первых выводах следствия
В больнице остаются четверо пострадавших – женщины в возрасте около 70-ти лет
После ночного пожара в психбольнице Одессы, в результате которого погибли шесть человек, медики рассказали о состоянии выживших, а полицейские сообщили о первых результатах расследования этой трагедии.
Как стало известно, четверых пострадавших доставили в реанимацию городской больницы №11, двое из них умерли, не приходя в сознание. Еще один пострадавший был доставлен в университетскую клинику, и один – в горбольницу №10.
По словам Николая Турчина, главного врача больницы №11, двое пациентов – мужчина и женщина – были доставлены в критическом состоянии и, несмотря на все усилия по реанимации пострадавших, спасти их не удалось. Медики констатировали у них ожоги дыхательных путей.
Сейчас в больнице продолжают находится две женщины. У одной из них диагностировали отравление угарным газом, а у другой – ожог дыхательных путей.
"Делать прогнозы тяжело", – признался Турчин, отметив, что пациенты находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.
Также он добавил, что эти люди в возрасте около 70-ти лет, были доставлены без каких-либо документов, потому точной информации о возрасте и именах пока нет. Они были доставлены в больничной одежде.
Тем временем, полицейские сообщили, что по результатам медэкспертизы выяснилось – один из погибших умер за час до начала пожара. Причина его смерти – гнойный перитонит (острое осложнение аппендицита – Ред.).
Следствие выясняет, есть ли связь между этой смертью и началом пожара, а также проверяют одну из версий, по которой здание могло загореться из-за неосторожности больных или медсестер, куривших в подсобном помещении.
Напомним, огонь в "Одесском областном медицинском центре психического здоровья" вспыхнул вечером 10 июня. Пламя охватило 500 квадратных метров крыши одноэтажного деревянного здания. На борьбу с огнем было направлено 12 единиц техники и 57 бойцов ГСЧС. В 22:53 пожар локализовали, а в 23:19 он был ликвидирован.
Также мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поручил создать госкомиссию по расследованию пожара в психбольнице в Одессе.
"Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру Владимиру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут выяснены. Мои соболезнования родным и близким погибших", – написал глава государства в Twitter.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что виновники пожара в будут найдены.
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