Пожар в больнице Одессы: в ГСЧС рассказали о проверках сгоревшего здания

Пожарные проверяли постройку за три месяца до смертельного возгорания

Фото: dumskaya.net.

Здание Центра психического здоровья в Одессе, где в ночь на 11 июня вспыхнул пожар, в результате которого погибли шесть человек, было построено более полувека назад и, согласно законодательству, его регулярно проверяли сотрудники пожарной инспекции.

По словам директора департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины Руслана Буханца, последняя инспекция учреждения прошла в марте 2019-го – за три месяца до трагедии.

"Руководство учреждения и областного совета принимало меры для улучшения противопожарного состояния. Больше половины недочетов устранили. В частности, начался процесс монтажа противопожарной сигнализации, которая в том корпусе, где возник пожар, была смонтирована и сработала", — заявил он.

Буханец также заверил, что причина пожара "не связана с неисправностью какого-либо оборудования".

Напомним, это уже второй пожар на территории психбольницы в этом году. В апреле там горело мужское отделение №5. Тогда спасатели эвакуировали из здания 60 человек. К счастью, никто не пострадал и жертв удалось избежать.

Напомним, огонь в "Одесском областном медицинском центре психического здоровья" вспыхнул вечером 10 июня. Пламя охватило 500 квадратных метров крыши одноэтажного деревянного здания. На борьбу с огнем было направлено 12 единиц техники и 57 бойцов ГСЧС. В 22:53 пожар локализовали, а в 23:19 он был ликвидирован.

Также мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поручил создать госкомиссию по расследованию пожара в психбольнице в Одессе.

"Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру Владимиру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут выяснены. Мои соболезнования родным и близким погибших", – написал глава государства в Twitter.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что виновники пожара в будут найдены.

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