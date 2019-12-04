Пожар в центре Одессы: появились видео с высоты птичьего полета и новые подробности

Фото: Мурат Макоев

В Одессе из-за масштабного пожара в старинном здании колледжа на углу Пушкинской и Троицкой улиц в больницы попал 21 человек. Ранее мы писали о 18 пострадавших и одной жертве пожара.

Как сообщает "Думская", представитель муниципального департамента здравоохранения Алла Калеева рассказала, что среди пострадавших есть девять несовершеннолетних учащихся колледжа и пятеро пожарных. Один студент и один пожарный находятся в тяжелом состоянии. У пострадавших медики диагностировали отравление продуктами горения и ожоги.

Кроме того, опубликован список госпитализированных студентов колледжа.

Детская областная клиническая больница

Чернявская Кристина Викторовна, 2002 г.р., Одесская обл., Раздельнянский р-н, с. Карпово

Савельева Юлия Васильевна, 2002 г.р

Свердленко Софья Валерьевна, 2002 г.р

Куртеева Мария Игоревна, 2003 г.р.

Бахчиванжи Елена Васильевна, 2003 г.р.

Басс Анна Сергеевна, 2003 г.р., Раздельнянский р-н, с Новые Чобручи

Городская детская клиническая больница №3

Беркатюк Виктория Андреевна, 2003 г.р

Новицкий Юрий Владимирович 2004 г.р.

Напомним, утром 4 декабря в Одессе вспыхнул пожар в шестиэтажном здании в центре города.

Отметим, что охваченное огнем здание находится на углу Пушкинской и Троицкой улиц. В Одессе оно известно как доходный дом Асвадурова – это архитектурная памятка. Ее построили еще в 1914 году по проекту архитекторов Чернигова и Гольденберга. Сейчас в шестиэтажном доме находятся институт морской биологии, одесский филиал института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Мы уже сообщали, что спасатели пытаются потушить пожар, но пламя все уже перекинулось с левой части здания на правую.

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