Пожар в гостинице в Одессе: найден погибший

При пожаре в одесской гостинице Arcadia Apartments, который на данный момент локализирован, погиб по меньшей мере один человек.

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Об этом сообщили в ГСЧС, передает "Думская".

Сообщается, что на данный момент пожар удалось локализовать на площади 1,2 тыс. кв. м.

На месте происшествия работают 65 спасателей и 12 спецмашин.

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Один из постояльцев гостиницы / Фото: Думская

Напомним, вечером в воскресенье в Одессе на улице Посмитного 10/12 загорелся трехэтажный дом в глубине частного сектора, в котором находится гостиница Arcadia Apartments, где в этот момент находилось много постояльцев.

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